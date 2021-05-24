Şırnak'ta terör operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

ŞIRNAK'ta, polisin terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 17-23 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5'i PKK, 2'si FETÖ/PDY üye olmaktan şüpheli 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i mahkemede tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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