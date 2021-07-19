Şırnak'ta terör operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam edene operasyonlar sonucunda 7 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY'e yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Terörle mücadele kapsamında 12 - 18 Temmuz 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon neticesinde toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edildi. 4 zanlı ise çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.

(Melih Yiğit/İHA)