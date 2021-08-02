Şırnak'ta terör operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden, operasyonlar sonucunda 7 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince 26 Temmuz - 01 Ağustos 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı ve 1 şüpheli ilgili il birimine teslim edildi. 1 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor. - ŞIRNAK