Şırnak'ta terör operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.



Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünün 27 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüpheli serbest bırakılırken 2 şüpheli ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK