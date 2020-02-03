Şırnak'ta terör operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta terör operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta terör operasyonu: 8 gözaltı

7 saat önce

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör operasyonu: 8 gözaltı, System.String[]

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünün 27 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüpheli serbest bırakılırken 2 şüpheli ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

(Melih Yiğit/İHA)

Şırnak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:20 Kaynak: İHA
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