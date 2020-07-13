Şırnak'ta terör operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta terör operasyonu: 9 gözaltı

Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 9 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 9 kişi gözaltına alındı.


Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 6-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 9 şüpheli gözaltına alınmış, 6 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, toplam 5 bölücü terör örgütü mensubu gözaltına alınmış, 4 bölücü terör örgütü mensubu ilgili il ve birimine teslim edilmiş, 1 bölücü terör örgütü mensubunun gözaltı işlemleri devam etmektedir. Ayrıca yapılan çalışmalarda 1 DKP/BÖG silahlı terör örgütü mensubu gözaltına alınmış, ilgili il ve birimine teslim edilmiştir. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK

Şırnak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:03 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta terör operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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