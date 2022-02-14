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Şırnak'ta terör operasyonunda 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şırnak'ta terör operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

14.02.2022 17:47
Şırnak'ta terör operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında merkez, Cizre ve Silopi ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün Sivil Savunma Birlikleri (YPS) ve gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.

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Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta terör operasyonunda 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta terör operasyonunda 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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