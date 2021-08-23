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Şırnak'ta terör operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

Şırnak'ta terör operasyonunda 2 tutuklama

23.08.2021 12:37
Şırnak'ta terör operasyonunda 2 tutuklama, System.String[]

ŞIRNAK'ta, polisin terör örgütü PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

ŞIRNAK'ta, polisin terör örgütü PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ve FETÖ yönelik 16-22 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 3'ü PKK, 3'ü FETÖ üyesi 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta terör operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika


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