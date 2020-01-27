Şırnak'ta terör operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika

Şırnak'ta PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 18 kişiden 6'sı tutuklandı.



Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünün, terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlediği belirtildi. Açıklamada, "Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle mücadele kapsamında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 18 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış olup 12 şüpheli serbest bırakılmış, 6 şüpheli ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK