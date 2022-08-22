Şırnak'ta terör operasyonlarına 1 tutuklama - Son Dakika
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Şırnak'ta terör operasyonlarına 1 tutuklama

22.08.2022 15:37
Şırnak'ta terör operasyonlarına 1 tutuklama

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik polisin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i, tutuklandı.

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik polisin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 15- 21 Ağustos'ta il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA

PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta terör operasyonlarına 1 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta terör operasyonlarına 1 tutuklama - Son Dakika
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