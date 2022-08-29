Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı

29.08.2022 18:21
Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 22-28 Ağustos'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 1 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

Şırnak, PKK, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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