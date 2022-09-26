Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

26.09.2022 14:56
Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 19-25 Eylül'de il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı, 3 şüpheli ise ilgili il ve birimlerine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Şırnak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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