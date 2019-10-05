Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta terör örgütü operasyonu: 14 gözaltı
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Şırnak'ta terör örgütü operasyonu: 14 gözaltı

11 dakika önce

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör örgütü operasyonu: 14 gözaltı, System.String[]

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, iş birlikçi, milis, kurye faaliyetlerinde bulunan ve terör örgütüne katılımı özendirici propaganda yapan ile sosyal medya hesapları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yaptığı tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız av tüfeği, 35 av tüfeği fişeği ile çok sayıda yasak yayın ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şırnak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:30 Kaynak: AA
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