Ekiplerin araçlarıyla operasyon bölgesine gidişleri

Zanlılara yapılan operasyon

Evlerde yapılan aramalar ve zanlıların hastaneye ve emniyete getirilmesi Şırnak'ta terör örgütü operasyonu

-Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terör, İstihbarat, Özel Harekat şubeleri ile bomba imha ekiplerinin katılımıyla kent merkezi ve bağlı ilçelerde terör örgütü PKK/KCK-TM (Türkiye Masası) yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, işbirlikçi, milis,kurye faaliyetlerinde bulunan şahısların tespiti, yakalanması, eylem ve faaliyetlerin deşifre edilmesi, terör örgütüne katılımı özendirici propaganda yapan, sosyal medya hesapları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız av tüfeği, 35 av tüfeği fişeği ile çok sayıda terör örgütü PKK/KCK içerikli yasak yayın ve dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.