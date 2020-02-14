Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 9 şüpheli yakalandı, System.String[]

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının 21. yılı nedeniyle gerçekleşmesi muhtemel eylemlerin önlenmesi amacıyla terör örgütünün YPS (Sivil Savunma Birlikleri) yapılanmasında faaliyet yürüten şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde, tabanca, 9 fişek, av tüfeği, 2 gram uyuşturucu ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ayrıca, haklarında yakalama kararı verilen 6 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Şırnak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:22 Kaynak: AA
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