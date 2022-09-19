Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 12-18 Eylül 'de il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar yapıldı.

Kaynak: AA

Şırnak, Eylül, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta terör operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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