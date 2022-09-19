Şırnak'ta terör operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Şırnak'ta terör operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı

19.09.2022 15:25
Şırnak'ta terör operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 12-18 Eylül'de il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar yapıldı.

Operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si ilgili il ve birimlere teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 8 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Şırnak, Eylül, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta terör operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta terör operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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