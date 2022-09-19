Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 12-18 Eylül'de il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar yapıldı.
Operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si ilgili il ve birimlere teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 8 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta terör operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika