Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı

03.10.2022 14:46
Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 26 Eylül-2 Ekim'de il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 20 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartı ile olmak üzere 17 şüpheli serbest bırakıldı. 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Şırnak, Eylül, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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