Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 20 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartı ile olmak üzere 17 şüpheli serbest bırakıldı. 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 26 Eylül-2 Ekim'de il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.

Kaynak: AA

Şırnak, Eylül, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

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