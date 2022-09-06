Şırnak'ta terör operasyonlarında 5 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Şırnak'ta terör operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

06.09.2022 13:40
Şırnak'ta terör operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 29 Ağustos-4 Eylül'de il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda 5 zanlının yakalandığı kaydedilen açıklamada, "1 şüpheli serbest bırakılmış, 4 şüpheli ilgili il ve birimlere teslim edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

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Kaynak: AA

Şırnak, Eylül, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta terör operasyonlarında 5 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta terör operasyonlarında 5 zanlı yakalandı - Son Dakika
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