Şırnak'ta terör operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 29 Ağustos-4 Eylül'de il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.
Operasyonlarda 5 zanlının yakalandığı kaydedilen açıklamada, "1 şüpheli serbest bırakılmış, 4 şüpheli ilgili il ve birimlere teslim edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.
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