Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cizre ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması olan YPS'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cizre ilçesinde PKK/KCK terör örgütünün YPS yapılanmalarının deşifre edilmesine yönelik başlatılan operasyonlarda toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 adet cep telefonu ve 1 adet örgütsel ibareler içeren ajandaya el konuldu.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor. - ŞIRNAK