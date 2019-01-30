Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Terör Örgütü PKK'nın Maket Uçakla Saldırı Girişimi Engellendi

Şırnak'ta Terör Örgütü PKK'nın Maket Uçakla Saldırı Girişimi Engellendi

35 dakika önce

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki bazı askeri noktalara PKK'lı teröristlerin saldırı amacıyla yönlendirdiği 2 maket uçak etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta Terör Örgütü PKK'nın Maket Uçakla Saldırı Girişimi Engellendi, System.String[]
Şırnak'ın Silopi ilçesindeki bazı askeri noktalara PKK'lı teröristlerin saldırı amacıyla yönlendirdiği 2 maket uçak etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde ilçedeki Şehit Ercüment Türkmen Kışlası ile İlçe Jandarma Komutanlığı hava sahasında Irak sınırları içerisinden gönderilen maket uçaklar tespit edildi.

Güvenlik güçlerince dronesavar ve teknik cihazlarla etkisiz hale getirilen maket uçaklardan biri Çalışkan Beldesi kırsalına, diğeri Özgen köyü kırsalında düşürüldü.

Yapılan incelemede uçaklara çivi ve metal parçalarıyla güçlendirilmiş C-4 patlayıcı tuzaklandığı belirlendi.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:40 Kaynak: AA

PKK, Şırnak, Güncel
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