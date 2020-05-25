Şırnak'ta terör örgütü PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyon - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 kişi ise ateşinin yüksek çıkması nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şırnak 'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

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