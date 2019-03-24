Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Terör Örgütü PKK'ya Ağır Darbe

Şırnak'ta Terör Örgütü PKK'ya Ağır Darbe

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde başlatılan operasyonda bahar hazırlığı yapan terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu.

Şırnak'ta Terör Örgütü PKK'ya Ağır Darbe, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde başlatılan operasyonda bahar hazırlığı yapan terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, komandolar, zorlu kış koşullarında nefes aldırmadığı teröristlere, bahar aylarında da aman vermiyor.

En ufak istihbaratı değerlendiren ve tespit edilen bölgelere soğuk hava şartları ve zorlu arazi koşullarında dahi süratle müdahale eden Mehmetçik, teröristlere barınma alanı bırakmayarak dağları adeta dar ediyor.

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde yuvalanmaya çalışan teröristlere yönelik başlatılan operasyonda, yaklaşık bin 700 ağır silah mühimmatı, iki obüs mühimmatı, iki TNT kalıbı, çeşitli silahlara ait yedek parçalar, bir tuzaklanmış EYP, 19 tüp, yaklaşık 500 metre kablo, EYP yapımında kullanılabilecek çeşitli malzeme, muhtelif gıda, inşaat, tıbbi malzeme ve giysi ele geçirildi.

Operasyonla, bahar hazırlığı yapan terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulduğu kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:08 Kaynak: AA

PKK, Şırnak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teröristbaşı Abdullah Öcalan İçin Bir Tutuklu PKK'lı Daha İntihar Etti Milli Savunma Bakanlığından DEAŞ Açıklaması: Göğüs Göğüse Mücadele Veren Tek Orduyuz Tarihi Hamamın Tahrip Edilmesine Göz Yuman Kurul Üyelerine Soruşturma Açılıyor Emekliye İkramiye Müjdesi! Tutar 102 Lira Artabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 11:14:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Terör Örgütü PKK'ya Ağır Darbe
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]