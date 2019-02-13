Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Terör Örgütü PKK'ya Operasyon

Şırnak'ta Terör Örgütü PKK'ya Operasyon

4 saat önce

Şırnak'ta, Bestler Dereler bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 6 mağara ve 1 barınma alanında çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.

Şırnak'ta Terör Örgütü PKK'ya Operasyon, System.String[]
Şırnak'ta, Bestler Dereler bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 6 mağara ve 1 barınma alanında çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.

23. Jandarma Piyade Tümen Komutanlığı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığınca teröristlere yönelik "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel 2" isimli müşterek operasyon düzenlendi.

Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 6 mağara ve 1 barınma alanında piknik tüpü, ayakkabı, 3 branda, kıyafetler, çok sayıda pil ve kablo ile çok sayıda gıda maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeleri imha eden güvenlik güçleri, mağara ve barınma alanlarını da kullanılamaz hale getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 08:13 Kaynak: AA

Şırnak, PKK, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dilencilerin Topladıkları Paraları Gizlediği Yer Görenleri Şaşkına Çevirdi Terör Örgütü PKK, Sınır Bölgelerinde Silah Ticareti Yapıyor

Aranan DAEŞ Üyesini Mahalle Bekçileri Yakaladı AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 00:29:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Terör Örgütü PKK'ya Operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]