Şırnak'ta Terör Örgütü PKK'ya Operasyon
4 saat önce
Şırnak'ta, Bestler Dereler bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 6 mağara ve 1 barınma alanında çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.
Şırnak
'ta, Bestler Dereler
bölgesinde, terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda, 6 mağara ve 1 barınma alanında çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.
23. Jandarma Piyade
Tümen Komutanlığı, Çakırsöğüt
Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığınca teröristlere yönelik "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel
2" isimli müşterek operasyon düzenlendi.
Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 6 mağara ve 1 barınma alanında piknik tüpü, ayakkabı, 3 branda, kıyafetler, çok sayıda pil ve kablo ile çok sayıda gıda maddesi ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeleri imha eden güvenlik güçleri, mağara ve barınma alanlarını da kullanılamaz hale getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 08:13 Kaynak: AA
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