Basın Açıklaması 09.06.2021 - Son Dakika

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla hendek barikat operasyonları döneminde Şırnak ili Cizre ilçesinde YPS ve Gençlik Yapılanması içerisinde silahlı olarak eylem ve faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 09. 06. 2021 günü yapılan operasyonda; 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, çok sayıda dijital materyale el konulmuştur.

Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Şırnak Valiliği