Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

11.07.2022 14:22
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 4-10 Temmuz'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Şırnak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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