Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Terör Örgütüne Finans Sağlayan 8 Kişi Gözaltında

Şırnak'ta Terör Örgütüne Finans Sağlayan 8 Kişi Gözaltında

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta PKK/KCK/YPG terör örgütüne 1 milyon 365 bin TL finans sağladığı tespit edilen 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Şırnak'ta Terör Örgütüne Finans Sağlayan 8 Kişi Gözaltında, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta PKK/KCK/YPG terör örgütüne 1 milyon 365 bin TL finans sağladığı tespit edilen 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, PKK/KCK/YPG terör örgütüne 2017-2018 yıllarında 1 milyon 365 bin TL  finans sağladığı tespit edilen 8 kişiye yönelik operasyon düzenlediği belirtildi. Operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'inin kardeşinin terör örgütünde üst düzey yönetici konumunda olduğu, hala  Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edildi. 8 kişinin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:09 Kaynak: DHA

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