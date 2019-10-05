Şırnak'ta terör örgütüne şafak operasyonu

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından merkez, Cizre, Silopi, İdil ve Uludere ilçelerinde tespit edilen terör şüphelilerine yönelik yapılan eş zamanlı şafak operasyonunda, 14 şüpheli ile birlikte yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 35 adet av fişeği ve çok sayıda dijital materyal yakalandı.



Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada PKK/KCK silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendiği açıklandı. Yapılan açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütünün KCK/TM (Kürdistan Demokratik Topluluğu/ Türkiye Masası) yapılanması içerisinde faaliyet yürüten şahıslar, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütünün fikir ve ideolojileri doğrultusunda paylaşımlar ile halkı kin ve nefrete sürükleyecek nitelikte yorumlar yaparak terör örgütünün propagandasını yapan şahıslar ile milis, kurye, işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunan şahısların tespiti, yakalanması, eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi amacıyla ilimiz merkez, Cizre, Silopi, İdil ve Uludere ilçelerinde tespit edilen şüphelilere yönelik 05 Ekim 2019 günü saat 05.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlenmiş 14 şüpheli yakalanmıştır. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeğine, bu tüfeklere ait 35 adet av fişeğine ve çok sayıda dijital materyale el konulmuştur. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü olarak terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ŞIRNAK