Şırnak'ta Terör Propagandasına Gözaltı
1 saat önce
Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 3 zanlı gözaltına alındı.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 3 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütünün propagandasını yapanların yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.
Operasyonda, HDP İlçe Başkan Yardımcısı Fatma Gündüz ile Behiye Nayır ve Emine Özek gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:34 Kaynak: AA
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