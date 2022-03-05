Şırnak'ta terör suçundan aranan zanlı yakalandı - Son Dakika

Şırnak'ta hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kararı bulunan şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan araması bulunan M.S.K'nın İdil ilçesine bağlı Yalaz köyünde göçer çadırlarında bulunduğu bilgisi üzerine operasyon yapıldı.

Operasyonda, zanlı yakalandı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.