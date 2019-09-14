Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 'teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşü
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Şırnak'ta 'teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşü

3 dakika önce

DİYARBAKIR'da eylem yapan annelere destek vermek ve 2 gün önce Kulp ilçesinde 7 sivilin şehit olduğu saldırıya tepki göstermek için Şırnak'ta 'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşü yapıldı.

Şırnak'ta 'teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşü, System.String[]

DİYARBAKIR'da eylem yapan annelere destek vermek ve 2 gün önce Kulp ilçesinde 7 sivilin şehit olduğu saldırıya tepki göstermek için Şırnak'ta 'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşü yapıldı.

Kentteki çeşitli sivil toplum kuruşlarının girişimiyle Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık ellerindeki Türk bayraklarıyla 'Kahrolsun PKK' 'Diyarbakır'a selam, direnişe devam' 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı. Yürüyüşün ardından Valilik önünde toplanan kalabalığa seslenen Memur-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, birlik ve beraberlik mesajı vererek, teröre lanet okudu. Çatı, "Kardeşlikle var olmak, kardeşlik ırmağında hep birlikte akmak için buradayız. Hep birlikte teröre ve ihanete karşı ayaktayız. Analarımızın, yürekleri dağlayan feryatlarını dindirmek, yeni bir tarih yazmak ve safları sıklaştırmak için omuz omuzayız. Yaşama hakkımızı haykırmak insanlık onurunu korumak için buradayız. Çocuk canlı bombalarla bebekleri katlettiler. Kınayı kana bulayıp, du¨gˆünü yasa, sevinci mateme çevirdiler. Cani katliamcıları kınıyor, bir ölüp bin dirilen bu milletin asla teslim olmayacağını Şırnak'tan tüm dünyaya haykırıyoruz" dedi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:55 Kaynak: DHA
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