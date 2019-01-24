Şırnak'ta Teröristlerin Kullandığı Belirlenen 2 Mağarada Mühimmatlar Ele Geçirildi

Şırnak'ta teröristlerin kullandığı belirlenen 2 mağarada mühimmatlar ele geçirildiŞIRNAK - Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde yapılan operasyonda terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan 2 mağara ile mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Şırnak'ta teröristlerin kullandığı belirlenen 2 mağarada mühimmatlar ele geçirildi



ŞIRNAK - Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde yapılan operasyonda terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan 2 mağara ile mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca Cudi Dağı Tşimiya Vadisi'nde operasyon düzenlendi. Operasyonda, teröristlerin bahar ve yaz aylarında kullandıkları değerlendirilen 2 mağara tespit edildi. Mağaralarda yapılan aramalarda, 3 adet el bombası, 7 adet Kaleşnikof tüfeği fişeği, 3 adet Kaleşnikof şarjörü, 7 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü, 2 adet akü, 100 metre kablo, 40 metre halat, 2 adet elektrikli fünye, 80 metre içerisinden kablo geçirilmiş hortum, çok miktarda yaşam malzemesi, kıyafet ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Mağaralar ve ele geçirilen malzemeler imha edildi.

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