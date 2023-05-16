Şırnak'ta teröristlerin sığındığı mağarada çıkan çatışmalarda 2 askerimiz şehit düştü

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Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde dün başlatılan operasyon devam ediyor. Operasyon kapsamında, bugün arazi araması sırasında mağarada sıkıştırılan bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı.

3 JANDARMA PERSONELİ ŞEHİT OLDU

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Çıkan silahlı çatışma sonucunda, 2 terörist daha silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda toplam 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1 güvenlik korucumuz ve 1 jandarma personelimiz ağır yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan jandarma personelinin şehit olduğunu, operasyonda şehit sayısının 3'e çıktığını açıkladı.

OPERASYONDA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Bestler Dereler bölgesinde J- SİHA, Atak taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekli, jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucularının katıldığı istihbarata dayalı nokta operasyonunda dün 1 teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.