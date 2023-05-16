Şırnak'ta teröristlerin sığındığı mağarada çıkan çatışmalarda 2 askerimiz şehit düştü - Son Dakika
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Şırnak'ta teröristlerin sığındığı mağarada çıkan çatışmalarda 2 askerimiz şehit düştü

16.05.2023 14:41

Şırnak'ta başlatılan operasyon kapsamında gerçekleştirilen arazi araması sırasında mağaraya sıkıştırılan bir grup terörist ile sıcak saatler yaşandı. Çıkan çatışmada 2 jandarma personeli şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ile 1 jandarma personeli yaralandı. Çatışmada ayrıca, 3 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde dün başlatılan operasyon devam ediyor. Operasyon kapsamında, bugün arazi araması sırasında mağarada sıkıştırılan bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı.

3 JANDARMA PERSONELİ ŞEHİT OLDU

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Çıkan silahlı çatışma sonucunda, 2 terörist daha silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda toplam 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1 güvenlik korucumuz ve 1 jandarma personelimiz ağır yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan jandarma personelinin şehit olduğunu, operasyonda şehit sayısının 3'e çıktığını açıkladı.

OPERASYONDA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Bestler Dereler bölgesinde J- SİHA, Atak taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekli, jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucularının katıldığı istihbarata dayalı nokta operasyonunda dün 1 teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

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  • Bülent Yalvaç: Türkiye ve İslam düşmanlarına pkk destek verenleri Allah kahretsin.Rabbim Türkiye mizi ordumuzu muzaffer eylesin amin Cevap Yaz 135 4 Yayından Kaldır
  • Necdet Çakmak: Teröre destek veren, yardım ve yataklık yapan, himaye eden, teröre ve teröriste karşı sessiz duran, sempati duyan, işbirliği yapanların topunun Allah bin belasını versin. Cevap Yaz 224 10 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Şırnak'ta teröristlerin sığındığı mağarada çıkan çatışmalarda 2 askerimiz şehit düştü - Son Dakika
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