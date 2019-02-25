Şırnak'ta Teröristlerin Tuzakladığı Eyp İmha Edildi

ŞIRNAK'ta, teröristlerce tuzaklanan 1 kilo plastik patlayıcı ve çeşitli metallerle güçlendirilerek, parça tesiri artırılan el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

ŞIRNAK'ta, teröristlerce tuzaklanan 1 kilo plastik patlayıcı ve çeşitli metallerle güçlendirilerek, parça tesiri artırılan el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.



Şırnak Akçay'daki 6'ncı Komando Tugay Komutanlığı'nca, 3 gün önce, Küpeli Dağı bölgesinde 'Şehit İsmail Orcan Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda, dün teröristler tarafından tuzaklanan 1 kilo plastik patlayıcı ve çeşitli metallerle güçlendirilerek parça tesiri artırılan EYP bulundu. Piknik tüpü, mayın ve el yapımı patlayıcı tespit imha timi tarafından imha edildi.



- Ankara

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