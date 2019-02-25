Son Dakika Haberleri: Şırnak' Ta Teröristlerin Tuzakladığı Eyp İmha Edildi

Şırnak' Ta Teröristlerin Tuzakladığı Eyp İmha Edildi

1 saat önce

ŞIRNAK'ta, teröristler tarafından tuzaklanmış 1 kilo plastik patlayıcı ve çeşitli metallerle güçlendirilerek parça tesiri arttırılan El Yapımı Patlayıcı (EYP) imha edildi.

Şırnak' Ta Teröristlerin Tuzakladığı Eyp İmha Edildi, System.String[]
ŞIRNAK'ta, teröristler tarafından tuzaklanmış 1 kilo plastik patlayıcı ve çeşitli metallerle güçlendirilerek parça tesiri arttırılan El Yapımı Patlayıcı (EYP) imha edildi.

Şırnak Akçay'da bulunan 6'ncı Komando Tugay Komutanlığı'nca 3 gün önce Küpeli Dağı (Gabar) bölgesinde 'Şehit İsmail Orcan' operasyonu başlatıldı. Büyük bir moral ve motivasyonla devam eden operasyonda, dün teröristler tarafından tuzaklanmış 1 kilo plastik patlayıcı ve çeşitli metallerle güçlendirilerek parça tesiri arttırılmış piknik tüpü bulundu. Piknik tüpü, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi tarafından imha edildi. Terör örgütünün EYP ile gerçekleştirmeyi planladığı olası saldırı, Mehmetçik'in tecrübesi ve dikkati sayesinde bir kez daha engellendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:33 Kaynak: DHA

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