Şırnak' Ta Teröristlerin Tuzakladığı Eyp İmha Edildi

ŞIRNAK'ta, teröristler tarafından tuzaklanmış 1 kilo plastik patlayıcı ve çeşitli metallerle güçlendirilerek parça tesiri arttırılan El Yapımı Patlayıcı (EYP) imha edildi.

ŞIRNAK'ta, teröristler tarafından tuzaklanmış 1 kilo plastik patlayıcı ve çeşitli metallerle güçlendirilerek parça tesiri arttırılan El Yapımı Patlayıcı (EYP) imha edildi.



Şırnak Akçay'da bulunan 6'ncı Komando Tugay Komutanlığı'nca 3 gün önce Küpeli Dağı (Gabar) bölgesinde 'Şehit İsmail Orcan' operasyonu başlatıldı. Büyük bir moral ve motivasyonla devam eden operasyonda, dün teröristler tarafından tuzaklanmış 1 kilo plastik patlayıcı ve çeşitli metallerle güçlendirilerek parça tesiri arttırılmış piknik tüpü bulundu. Piknik tüpü, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi tarafından imha edildi. Terör örgütünün EYP ile gerçekleştirmeyi planladığı olası saldırı, Mehmetçik'in tecrübesi ve dikkati sayesinde bir kez daha engellendi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İtirafçı Bir Bir Anlattı: Adnan Oktar Gülen'i Kahtani Olarak Görüyordu

Adaya Göre Parti Değiştiren Seçmen, İzleyenleri Kırıp Geçirdi

Bakan Selçuk Müjdeyi Verdi! 3 Ay Boyunca Maaşları Devlet Karşılayacak

Arap Birliği'nden Tepki Çekecek Türkiye Sözleri: Bölgedeki Krizleri Körüklüyor