Şırnak'ta terörle mücadele ve kaçakçılık operasyonları: 40 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta son 6 günde gerçekleştirilen terörle mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 10-16 Şubat arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonlarda 70,13 gram metamfetamin, 3,8 gram esrar, 0,73 gram eroin maddesi, 3 litre alkollü içecek, 7 kilogram tütün, 110 bin 915 paket bandrolsüz sigara, 900 paket elektronik sigara likiti, 15 paket sigara filtresi, 8 kilogram kaçak çay, 695 adet fotoğraf makinesi şarj cihazı, 67 çift ayakkabı, 33 adet cep telefonu, 12 adet cep telefonu aksesuarı, 720 adet gözlük, 10 adet kol saati, 45 metre muhtelif giyim eşyası ile 2 bin 365 adet muhtelif süs eşyası ele geçirilmiştir. Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 13 şüpheli kaçakçılık suçlarından, 26 şüpheli asayiş suçlarından, 1 şüpheli ise terör suçlarından yakalanmış olup 40 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında gerekli yasal işlem yapılmış, 8 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmış, 32 şüpheli ise ilgili birimlere teslim edilmiştir. Kaçakçılık ve Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

(Melih Yiğit/İHA)