Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına darbe - Son Dakika
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Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına darbe

6 saat önce

Şırnak'ta 2-8 Mart arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına darbe, System.String[]

Şırnak'ta 2- 8 Mart arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.


Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 2-8 Mart arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonlarda, 1 adet tabanca, 5,83 gram metamfetamin, 3,45 gram eroin, 1,13 gram esrar, 1 adet ectasy maddesi, 15 adet uyuşturucu hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet diğer narkotik piskotrop madde malzemesi, 2 bin 160 paket bandrolsüz sigara, 2 adet cep telefonu, 352 adet cep telefonu aksesuarı, 4 adet muhtelif süs eşyası, 39 kilogram çay, 17 paket kahve, 40 kilogram şeker, 178 paket muhtelif tütün mamulü, 42 kilogram nargile tütünü, 13 çift ayakkabı ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 42 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. Ayrıca kaçakçılık ve asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 11 şüpheli asayiş suçlarından, 4 şüpheli kaçakçılık suçlarından yakalanmış olup gözaltına alınan 15 şüpheliden 5 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmış, 10 şüpheli ise ilgili birimlere teslim edilmiştir. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK

8 Mart, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:16 Kaynak: İHA
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