Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına darbe: 37 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta 24 Şubat-1 Mart tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 37 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 24 Şubat ile 1 Mart arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonlarda 2 kilo 916,63 gram metamfetamin, 9,7 gram esrar, 8,99 gram eroin, 2 adet ecstasy, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 7 bin 60 paket bandrolsüz sigara, 1 adet cep telefonu, 180 adet muhtelif süs eşyası ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında 37 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. Ayrıca kaçakçılık ve asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 11 şüpheli asayiş suçlarından, 11 şüpheli kaçakçılık suçlarından, 1 şüpheli terör suçundan, 1 şüpheli ise sahtecilik suçundan yakalanmıştır. Gözaltına alınan 24 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmış, 17'si ilgili birimlere teslim edilmiş, 1 şüpheli ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

(Melih Yiğit/İHA)