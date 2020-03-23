Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına darbe: 61 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına darbe: 61 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına darbe: 61 gözaltı

6 saat önce

Şırnak'ta 16-22 Mart arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına darbe: 61 gözaltı, System.String[]

Şırnak'ta 16- 22 Mart arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 61 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 16-22 Mart arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonlarda 1 adet girsan marka tabanca, 1 adet blow marka kurusıkı tabanca, 65 adet fişek, 322,33 gram esrar, 231,6 gram eroin, 93,56 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 5 adet sentetik ecza malzemesi, 2 adet ölçek, 1 adet dizüstü bilgisayar, 500 adet cep telefonu, 41 adet evrak ve doküman, 86 bin 195 lira para, 2 bin 400 dolar para, 86 adet cumhuriyet altını ve bir miktar ziynet eşyası ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 61 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 39 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmış, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere, 21 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmıştır. Kaçakçılık ve Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

(Melih Yiğit/İHA)

22 Mart, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:35 Kaynak: İHA

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