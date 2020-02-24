Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına darbe: 63 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına darbe: 63 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına darbe: 63 gözaltı

6 saat önce

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ta son bir hafta içerisinde düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonları kapsamında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına darbe: 63 gözaltı, System.String[]

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ta son bir hafta içerisinde düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonları kapsamında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 63 kişi gözaltına alındı.


Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 17-23 Şubat arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonlarda 1 adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 8 adet fişek, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ile tabancaya ait 6 adet fişek, 37,13 gram metamfetamin, 4,94 gram eroin, 2,29 gram esrar, 12 bin 960 paket bandrolsüz sigara, 9 kilogram çay, 6 kilogram nargile tütünü, 27,49 litre alkollü içecek, 30 adet gümrük kaçağı kol saati, 20 kilogram hurma ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 63 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK

Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:19 Kaynak: İHA
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