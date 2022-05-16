Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 61 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 61 gözaltı

16.05.2022 13:32
Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 61 gözaltı

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına yönelik düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 61 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına yönelik düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 61 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 09 - 15 Mayıs 2022 tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısında kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 29,33 gram metamfetamin, 2,39 gram eroin, 1,72 gram esrar, 2 adet bong düzeneği, 8 bin 338 paket kaçak sigara, 50 adet puro, 22 adet cep telefonu, 5 adet cep telefonu aksesuarı, 2 adet oyun konsolu, 539 litre kaçak alkol ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 42'si kaçakçılık, 16'sı asayiş ve 3 şüpheli Resmi Belgede Sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 61 şüpheli gözaltına alındı. - ŞIRNAK

YORUMLAR
500
Terör operasyonu: 37 gözaltı Terör operasyonu: 37 gözaltı Eskişehir'de 61 öğrenci için hafızlık icazet merasimi düzenlendi Eskişehir'de 61 öğrenci için hafızlık icazet merasimi düzenlendi Organ Bağışı İçin 12 Bin Km Yol Katedip 61 İli Ziyaret Edecek Organ Bağışı İçin 12 Bin Km Yol Katedip 61 İli Ziyaret Edecek

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 61 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
13:29 Suriye'de "Türkiye'dekiler geri gelmesin" protestosu: Dönmelerini istemiyorlar
13:21 Türkiye şimdiye kadar İsveç ve Finlandiya'dan 33 terör örgütü mensubunu resmen istedi: Hiçbirini göndermediler
13:20 Sinem Kobal ikinci bebeğini kucağına aldı
13:14 Ukrayna'da Harkov Valisi'nden gündem olacak iddia: Ordumuz, Rusya sınırına ulaştı
13:04 Saadet Partisi'ne içeriden eleştiri: HDP ve CHP ile temaslardan rahatsızız
12:45 Görenler şaştı kaldı: 2 TL'ye satılan lahmacun sosyal medyada gündem oldu!
12:27 Bir dönem "Türkiye'nin Maldivleri" deniliyordu... Salda Gölü bataklık şeklini aldı
12:25 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sanıkların ağırlaştırılmış müebbeti istendi
12:18 Damla Sönmez, tatil sezonunu Bodrum'da açtı! Mayolu paylaşıma ilk yorum rol arkadaşı Murat Yıldırım'dan geldi
11:45 Çeçen lider Kadirov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Azovstal" tepkisi: Sizi aldatmalarına izin vermeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 13:36:11. #1.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 61 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement