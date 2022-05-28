Şırnak'ta ters lale için turlar düzenleniyor - Son Dakika
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Şırnak'ta ters lale için turlar düzenleniyor

28.05.2022 12:24

- Şırnak'ta ters lale için turlar düzenleniyor Şırnak'ta dağlarda açan endemik ters laleler için turlar düzenleniyor.

- Şırnak'ta ters lale için turlar düzenleniyor

ŞIRNAK - Şırnak'ta dağlarda açan endemik ters laleler için turlar düzenleniyor. Turlara, yöre halkının yanı sıra kentte görev yapan memurlar da ilgi gösteriyor.

Şırnak'ta baharın gelişiyle beraber dağlarda ters laleler çiçek açtı. Koruma altında bulunan ters laleler için doğa severler tarafından turlar düzenleniyor. Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ile kalkınma ajansı tarafından yeni alanların turizme kazandırılması için 3 yıl önce hayata geçirilen 'Sürdürülebilir Turizm Çeşitlendirilmesi, Kültür ve Turizm Rotaları Projesi' dahilinde kentte belirlenen 11 rota turizm güzergahlarına dahil edildi.

Düzenlenen turlar çerçevesinde kente gelen ziyaretçiler, Şırnak'ın Beytüşşebap, Uludere, İdil ve Güçlükonak ilçelerindeki yaylaları, dereleri, kaplıcaları ve vadileri serin havada gezme fırsatı buluyor. Düzenlenen turlarda Şırnak'ın Uludere ilçesi Bulakbaşı köyünde bulunan ters laleler için tur düzenlenirken tura çok sayıda vatandaş katıldı. Köy yakınlarına kısa süreli mola veren katılımcılar yaklaşık 45 dakika süren yürüyüşün ardından ters lalelerin bulunduğu alana ulaştı.

Ters laleleri fotoğraflayan doğa severlerden Burcu Bekleviç, "Geldik, burada ters laleleri gördük. Çok güzeller ve iyi ki de geldik. Herkese tavsiye ediyoruz. Ayrıca bizim için buranın İsviçre'den hiçbir farkı yok" dedi.

Tur rehberi Akif Özek, "Şırnak'ta başlattığımız bölgede keşif çalışmaları sonucunda kentin çok güzel bir doğasının olduğunu bütün dünyaya kanıtladık. Bizlere eşlik eden gönüllü çekim ekibi arkadaşlarda Şırnak'ta doğa yürüyüşlerin ne kadar rahat yapılacağını dünyaya göstermiş olduk. Vatandaşlar bu coğrafyada, bu bölgede rahatça gezebiliyor. Uludere Bulakbaşı köyü yaylalarındayız. Endemik bitki türü olan ters laleleri gözlemlemeye geldik. Özellikle tur firmaları buraya rahatlıkla tur yapabilir. Köy halkı ve yöre haklı bu tur faaliyetlere destek veriyor" diye konuştu.

Tur acentesi yetkilisi Huzan Barış ise, "Bu tür etkinlikler bölgemiz için çok iyi bir kazanımdır. Hem Türkiye hem de uluslararası herkesi bölgemize bekliyoruz. Sadece ters lale için değil, sadece Uludere için değil, her bir ilçemiz ayrı güzelliği var. Bu tür ekinlikler ile bölgemize daha fazla bir huzur ortamı gelir" şeklinde konuştu.

Bu bölgelerin çok güzel olduğunu söyleyen Ayşe Yılmaz, "Şırnak'ta böyle güzel doğa güzelliklerin olması diğer insanları şaşırtıyor. Biz bu etkinliklerin içinde olduğumuz için artık alıştık ve gören arkadaşlarımız gerçekten buraları çok merak ediyorlar. İlerde doğa sporları için çok büyük mesafe kat edeceğini düşünüyorum" dedi.

Şırnak'ta ters lale için turlar düzenleniyor
Şırnak'ta ters lale için turlar düzenleniyor
Şırnak'ta ters lale için turlar düzenleniyor
Şırnak'ta ters lale için turlar düzenleniyor

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Kaynak: İHA

Uludere, Turizm, Şırnak, Lale, Güncel, Son Dakika

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