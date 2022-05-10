Şırnak'ta tipi nedeniyle kaybolan 15 göçer, 11 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta tipi nedeniyle kaybolan 15 göçer, 11 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

10.05.2022 14:16
Şırnak'ta tipi nedeniyle kaybolan 15 göçer, 11 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar ve tipi nedeniyle hayvanlarıyla kırsalda mahsur kalan 15 göçer, ekiplerin 11 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar ve tipi nedeniyle hayvanlarıyla kırsalda mahsur kalan 15 göçer, ekiplerin 11 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Cizre ve Silopi ilçelerindeki kışlaklarından geçen hafta ayrılan 15 göçer, Beytüşşebap'ın Toptepe köyü mevkisinde kar ve tipi nedeniyle yolunu kaybetti.

Durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildiren göçerler için Hakkari ve Şırnak'tan jandarma, özel idare, sağlık, AFAD personeli ve güvenlik korucularından oluşan 50 kişilik ekip yönlendirildi.

Havanın kararması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yolunu kaybeden ve birbirinden ayrılan göçerler, yaklaşık 11 saatlik çalışma sonucunda bulunarak, sürüleriyle Hakkari'nin Kamışlı köyüne ulaştırıldı.

Beytüşşebap İlçe Özel İdare Müdürü Seyit Gökçe, göçerlerin yardım talebiyle hemen harekete geçtiklerini ve kurtarma çalışmalarına katıldıklarını söyledi.

Dün gece başlayan aramaların sabaha kadar sürdüğünü ifade eden Gökçe, "Çok şükür ailelere ulaştık ve hepsinin durumu şu an iyi. Onlara kumanya verdik. Ekipler, soğuktan etkilenen vatandaşlarımıza ilk müdahaleyi yaptı. Hava şartları iyileşince tekrar yollarına devam ettiler." diye konuştu.

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Beytüşşebap, Hisarcık, Şırnak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta tipi nedeniyle kaybolan 15 göçer, 11 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı - Son Dakika


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