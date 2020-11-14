Şırnak'ta, TIR'da 20 kilo eroin bulundu - Son Dakika

Şırnak'ta, TIR'da 20 kilo eroin bulundu
14.11.2020 13:41
ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, polis noktasında durdurulan TIR'da yapılan aramada, 20 kilo 883 gram eroin ele geçirildi.
ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, polis noktasında durdurulan TIR'da yapılan aramada, 20 kilo 883 gram eroin ele geçirildi. TIR şoförü T.T., gözaltına aldı.
Şırnak Emniyet Müdürlüğü'nce narkotik suçlara karşı yürütülen çalışmalar kapsamında, Van Emniyet Müdürlüğü ile sağlanan koordinasyonla Uludere yolundaki polis kontrol noktasında T.T.'nin kullandığı TIR, durduruldu. Narkotik köpeğiyle TIR'da yapılan aramada, 40 parça halinde toplam 20 kilo 883 gram eroin ele geçirildi. TIR sürücüsü T.T., gözaltına aldı.
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