Şırnak'ta toplantı ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı

Şırnak Valiliği, kentte düzenlenmesi planlanan yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma ve çadır kurmayı 15 gün süreyle yasakladı.



Şırnak Valiliği, kentte 15 gün boyunca eylem ve etkinliklerin yasaklandığını bildirdi. Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesine ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesine istinaden mahalli idari organlarının, kamu kurumlarının, kamuya yararlı derneklerin, üniversitenin ve valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri gibi türdeki tüm eylem ve etkinlikler ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı, broşür gibi dağıtılması, afiş ve pankart asılması gibi etkinlikler Şırnak il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren 15 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi. - ŞIRNAK