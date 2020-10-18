Şırnak'ta Toplu Açılış Töreni - Son Dakika

Şırnak'ta Toplu Açılış Töreni

18.10.2020 18:59
Şırnak'ta Toplu Açılış Töreni, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şırnak'ta devam eden 10 kara yolu yatırımıyla 490 kilometreyi aşkın yol yaptıklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şırnak'ta devam eden 10 kara yolu yatırımıyla 490 kilometreyi aşkın yol yaptıklarını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Şırnak Valiliği önünde gerçekleştirilen Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'de ulaştırma ve altyapı atılımını güçlenerek sürdürdüklerini söyledi.

AK Parti hükümetinin bu zaman zarfında ortaya koyduğu dünya ölçeğindeki dev projeler kadar memleketin el değmemiş köşelerine götürdüğü hizmetler sayesinde de halkın yaşam standartlarının büyük bir dönüşüm geçirdiğini aktaran Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımıza iş, aş, eğitim, kültür götüren demir yollarını, kara yollarını, tünelleri, köprüleri inşa etmeye devam ediyoruz." dedi.

Bugün yine bölgede ulaşımın niteliğine, halkın yaşam standartlarına katkısı olacak Cizre-Şırnak yolunun açıldığını kaydeden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Yolumuz, Siirt, Van ve Hakkari ile kuzey-güney yakasında Karadeniz bölgesini bağlayacak. Irak ve Suriye gümrük kapılarına ulaşan bir güzergahta ulaşımı güvenli, konforlu bir hale getirecek. Yolumuzun yüksek niteliği bu hat üzerinde olumlu bir etki yaparken inşallah ekonomik canlılığa, yeni iş olanakların oluşmasına da vesile olacaktır. Binlerce yıldır geçit vermez denen Cudi Dağı'nı delerek inşa ettiğimiz tünellerimizin ve viyadüğümüzün hizmete girmesiyle birlikte yolumuz 8 kilometre daha kısalıyor. Yolumuzun hizmete girmesiyle zamandan 55 milyon 600 bin lira, akaryakıt tüketiminden 19 milyon 800 bin lira olmak üzere yıllık 75 milyon 400 bin lira tasarruf sağlayacağız. Şırnak'ta halen devam eden 10 kara yolu yatırımımızla 490 kilometreyi aşkın yol yapıyoruz."

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaptıkları projelerin bambaşka anlam taşıdığını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bu projeler aslında burada yaşayan halkımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza uzatılan şefkatli güçlü bir el anlamına geliyor. Bizlere gösterdiğiniz hedeflere ulaşmak için tüm ekibimiz büyük bir şevkle yılmadan, yorulmadan çalışmaktadır. İlk günkü heyecanla daha nice projeler için çalışmaya devam edeceğiz. Cudi Dağı tüneli ve viyadüğünün vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Şırnak'a yapılan güzellikleri paylaşmanın ve bu açılışları gerçekleştirmenin son derece önemli olduğunu söyledi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentte her alanda 17 yılda 17 milyar lirayı bulan yatırımların sağlandığını belirterek, özellikle de güvenlik ve huzur ikliminin tesisinden dolayı Şırnaklılar adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ilgili bakanlıklara teşekkür etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Adil Karaismailoğlu, Açılış Töreni, Şırnak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta Toplu Açılış Töreni - Son Dakika


Son Dakika

KKTC'de ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlara göre Ersin Tatar önde Ankara Valiliği, kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu Gaziantep'in yeni transferi Kevin Mirallas, 2 dakikada 2 sarı kart görüp oyundan atıldı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Trabzonspor'un Eddie Newton'ı gönderip, Fenerbahçe maçına Abdullah Avcı'yla çıkacak İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı
Yunanistan'ı korku sardı: Türkiye S-400'lerle F-16'larımızı vuracak Yunanistan'ı korku sardı: Türkiye S-400'lerle F-16'larımızı vuracak         
18:42
Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı         
17:53
Karı-kocaya baltayla saldıran komşularının görüntüleri kameraya böyle yansıdı Karı-kocaya baltayla saldıran komşularının görüntüleri kameraya böyle yansıdı         
17:25
Tümer Metin'den yıllar sonra gelen itiraf: G.Saray'a gol atıp gerçek F.Bahçeli olmak istemedim Tümer Metin'den yıllar sonra gelen itiraf: G.Saray'a gol atıp gerçek F.Bahçeli olmak istemedim         
16:59
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Tarihi Hudaferin Köprüsü'nde bayrağımızı dalgalandırdık Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Tarihi Hudaferin Köprüsü'nde bayrağımızı dalgalandırdık         
15:59
Kalp krizi geçirerek öldüğü sanılan işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği ortaya çıktı Kalp krizi geçirerek öldüğü sanılan işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği ortaya çıktı         
15:04
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak         
13:19
Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip "İşletmeyi kapatın" talimatı verdi! Tepkiler üzerine özür diledi         
12:21
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın         
10:35
Bir çocuğun yurt parası gidiyordu! Duyarlı vatandaş ATM'de bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti Bir çocuğun yurt parası gidiyordu! Duyarlı vatandaş ATM'de bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti         
10:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak         
10:11
Ermenistan ordusuna cepheyi dar eden Milli SİHA'lara yeni mühimmatlar geliyor Ermenistan ordusuna cepheyi dar eden Milli SİHA'lara yeni mühimmatlar geliyor         
09:55
28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu 28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu         
09:14
Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak         
08:40
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı         
00:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali         
17:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2020 19:07:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şırnak'ta Toplu Açılış Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei