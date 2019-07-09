Şırnak'ta toprağa gömülü patlayıcı bulundu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü patlayıcı ele geçirildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü patlayıcı ele geçirildi.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Şırnak genelinde, üst düzey devlet görevlilerine veya güvenlik güçlerine yönelik sansasyonel saldırı hazırlığı içinde bulunduğu, bu amaçla araziye önceden gömülü vaziyette hazır bekletilen patlayıcı maddelerin, örgüte müzahir iş birlikçiler tarafından bulunduğu yerden alınarak teröristlere teslim edileceği yönünde istihbari bilgi elde edildi.



İstihbari bilgiye istinaden 8 Temmuz 23.30 sıralarında Cizre ilçesine bağlı Kebeli köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce operasyon düzenlendi.

Operasyonda, toprağa gömülü 15 kilogram patlayıcı, 7 elektrikli fünye, 12 uzaktan kumanda ve ateşleyici olduğu değerlendirilen kumanda ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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