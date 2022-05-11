Şırnak'ta toprağa gömülü patlayıcı ve çok sayıda mühimmat bulunarak imha edildi - Son Dakika
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Şırnak'ta toprağa gömülü patlayıcı ve çok sayıda mühimmat bulunarak imha edildi

11.05.2022 16:15

Şırnak'ta toprağa gömülü patlayıcı ve çok sayıda mühimmat bulunarak imha edildi Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu yapılan çalışmalarda toprağa gömülü vaziyette çok sayıda patlayıcı ve mühimmat bulunarak imha edildi.

Şırnak'ta toprağa gömülü patlayıcı ve çok sayıda mühimmat bulunarak imha edildi

ŞIRNAK - Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu yapılan çalışmalarda toprağa gömülü vaziyette çok sayıda patlayıcı ve mühimmat bulunarak imha edildi.

Edinilen bilgilere göre Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından nokta istihbaratına dayalı olarak, Şırnak- Silopi ilçe Çalışkan beldesi kırsalında, 9 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen operasyonda; toprağa gömülü vaziyette, 13 kilogram ağırlığınca C4 plastik patlayıcı, 300 gram ağırlığında TNT patlayıcı, 50 metre infilaklı fitil, 13 adet elektrikli fünye, 1 adet mekanik fünye, 10 adet EYP sistemi, 2 adet EYP anahtar sistemi, 1 adet akımölçer, 8 adet elektronik devre kartı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek emniyetli bir şekilde imha edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, terörle mücadele operasyonlarına bölge halkının da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edildiği belirtildi.

Şırnak'ta toprağa gömülü patlayıcı ve çok sayıda mühimmat bulunarak imha edildi
Şırnak'ta toprağa gömülü patlayıcı ve çok sayıda mühimmat bulunarak imha edildi
Şırnak'ta toprağa gömülü patlayıcı ve çok sayıda mühimmat bulunarak imha edildi
Şırnak'ta toprağa gömülü patlayıcı ve çok sayıda mühimmat bulunarak imha edildi
Şırnak'ta toprağa gömülü patlayıcı ve çok sayıda mühimmat bulunarak imha edildi
Şırnak'ta toprağa gömülü patlayıcı ve çok sayıda mühimmat bulunarak imha edildi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta toprağa gömülü patlayıcı ve çok sayıda mühimmat bulunarak imha edildi - Son Dakika


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