Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Torbacılara Şafak Operasyonu: 6 Tutuklama

Şırnak'ta Torbacılara Şafak Operasyonu: 6 Tutuklama

1 saat önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak'ta Torbacılara Şafak Operasyonu: 6 Tutuklama, System.String[]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cizre'de uyuşturucu satışı, kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Cizre Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nin sokak satıcılarına yönelik 197 polisle gerçekleştirdiği eş zamanlı şafak operasyonunda 7 torbacı gözaltına alındı. Operasyonda eğitimli köpek Bath da evlerde uyuşturucu aradı. Narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Bejdar A. (22), Ferhat G. (20), Hüseyin E. (25), Ufuk G. (24), Haşim A. (20) ve Celal A. (28) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheli F.D'nin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:53 Kaynak: İHA

Cizre, Şırnak, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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