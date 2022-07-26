Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımının etkisinin görüldüğü merkez, Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.

Kaynak: AA

Tragger, Suriye, Şırnak, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta toz taşınımı etkili oldu - Son Dakika

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