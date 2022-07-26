Şırnak'ta toz taşınımı etkili oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak'ta toz taşınımı etkili oldu

26.07.2022 20:45
Şırnak'ta toz taşınımı etkili oldu

Şırnak'ta dün başlayan toz taşınımı bugün etkisini artırdı.

Şırnak'ta dün başlayan toz taşınımı bugün etkisini artırdı.

Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımının etkisinin görüldüğü merkez, Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.

Dün başlayan ve bugün etkisini artıran toz bulutu nedeniyle Cudi ve Gabar dağları neredeyse görünmez hale geldi.

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme oldu.

??????????????Yetkililer, zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.

Toz taşınımının yarın etkisini kaybedeceği belirtildi.???????

YORUMLAR
500
Kızılcahamam Belediyesine 41 araç kazandırıldı Kızılcahamam Belediyesine 41 araç kazandırıldı Fransa, Musul'da başkonsolosluk açıyor Fransa, Musul'da başkonsolosluk açıyor
Kaynak: AA

Tragger, Suriye, Şırnak, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta toz taşınımı etkili oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:27 Balotelli'ye sürpriz talip! Sion ve Adana Demirspor'un masaya oturduğu iddia edildi
19:48 Jorge Jesus'un "İsterlerse 50 faul yapsınlar" sözlerine Lucescu yanıt verdi: Abartmaya gerek yok
18:42 Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique, resmi imzayı atmak için İstanbul'da
18:13 Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatmayıp Stuttgart'a giden Ömer Faruk Beyaz, 2. Lig ekibi Madgeburg'a transfer oluyor
18:07 ABD'nin Tayvan ziyareti ihtimali Çin'i çok sinirlendirdi: Askeri karşılık veririz
18:07 Endonezya'da bir timsah, balık tutan adamı canlı canlı yuttu! Timsahın açılan midesi bomboş çıkınca büyük şaşkınlık yaşandı
17:53 CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına, HDP'den olumsuz cevap: Katılmayacağız
17:49 Survivor All Star'da şampiyonluğu kaçıran Adem Kılıçcı ilk kez konuştu! İşte Acun Ilıcalı'yı takipten çıkarma nedeni
17:41 Fenerbahçe taraftarından kritik Dinamo Kiev maçını spiker Ertem Şener'in anlatacak olmasına sert tepki: Televizyonun sesini kapatacağız
17:26 CHP'nin "olağanüstü toplantı" çağrısına AK Parti cephesinden sert yanıt: Siyasi şov amacının çok açık görüldüğü ortada, katılmayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 20:45:41. #1.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ta toz taşınımı etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement