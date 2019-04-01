Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Trafik Kazası: 1'i Bebek 5 Yaralı

Şırnak'ta Trafik Kazası: 1'i Bebek 5 Yaralı

1 saat önce

Şırnak'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında biri bebek 5 kişi yaralandı.

Şırnak'ta Trafik Kazası: 1'i Bebek 5 Yaralı, System.String[]
Şırnak'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında biri bebek 5 kişi yaralandı.

Olay Şırnak- İdil karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şırnak Şerfaettin Elçi Havalimanı'ndan yakınlarını alan ismi öğrenilemeyen 42 DUC 45 plakalı otomobil sürücüsü, İdil karayolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araçta bulunan biri bebek, biri çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:37 Kaynak: İHA

İdil, Şırnak, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emre Kınay'ın Aldığı Oy Oranı Sosyal Medyada Gündem Oldu YSK Başkanı Sadi Güven'den Açıklama: Ekrem İmamoğlu Önde Pınar Altuğ'un Oy Kullanmaya Giderken Giydiği Tayt Olay Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 11:43:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Trafik Kazası: 1'i Bebek 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]