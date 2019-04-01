Şırnak'ta Trafik Kazası: 1'i Bebek 5 Yaralı
1 saat önce
Şırnak'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında biri bebek 5 kişi yaralandı.
Şırnak
'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında biri bebek 5 kişi yaralandı.
Olay Şırnak- İdil
karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şırnak Şerfaettin Elçi Havalimanı'ndan yakınlarını alan ismi öğrenilemeyen 42 DUC 45 plakalı otomobil sürücüsü, İdil karayolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araçta bulunan biri bebek, biri çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:37 Kaynak: İHA
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